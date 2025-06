Gyokeres coraz bliżej giganta Serie A. Oferuje mu 13 milionów euro rocznie

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Gyokeres kuszony przez giganta Serie A

Viktor Gyokeres znalazł się w centrum uwagi Juventusu, który szykuje dla niego lukratywną propozycję. Włoski gigant jest gotów zaoferować gwieździe Sportingu CP kontrakt opiewający na 13 milionów euro rocznie, co odpowiada około 250 tysiącom euro tygodniowo.

Szwed w sezonie 2024/2025 strzelił 54 gole i zanotował 13 asyst w 52 meczach. W związku z tym nic dziwnego, że jest jednym z najbardziej rozchwytywanych napastników w Europie. Ostatnio jego sytuacja w Lizbonie stała się napięta, ponieważ klub złamał dżentelmeńską umowę, która pozwalała mu odejść za 60 milionów euro plus bonusy.

Arsenal i Manchester United również walczą o podpis Szweda, ale według serwisu A Bola to Juventus zyskał przewagę. Stara Dama oferuje napastnikowi nie tylko wysoką pensję, ale także kluczową rolę w drużynie budowanej pod Ligę Mistrzów. To dość ważne, bo ponoć Gyokeres odrzucił Man United właśnie ze względu na brak gry w europejskich pucharach.

Ponoć gwiazdor Sportingu CP preferuje Premier League, ale oferta Juventusu może skłonić go do zmiany planów. Nie zmienia to faktu, że przed Starą Damą długa droga do finalizacji transferu. Najpierw klub musi zdobyć pieniądze i w tym celu planuje sprzedać nawet ośmiu graczy. Jednym z głównych kandydatów do odejścia jest Dusan Vlahović – podał serwis Corriere dello Sport.