Viktor Gyokeres zdecydował ws. wyboru nowego klubu. Fabrizio Romano na kanale Meczyki.pl zdradził, że Szwed chce trafić do Arsenalu. Agent piłkarz poinformował o decyzji Man United.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Arsenal czy Man United? Gyokeres zdecydował

Viktor Gyokeres jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, od przyszłego sezonu będzie występował w Premier League. Reprezentant Szwecji cieszy się zainteresowaniem Arsenalu i Manchesteru United. Napastnik naciska na transfer, choć Sporting CP złamał daną mu obietnicę. Za czasów rządów poprzedniego dyrektora sportowego miał obiecane, że odejdzie jeśli pojawi się oferta w wysokości ok. 60 milionów euro. Teraz prezydent klubu oczekuje za swoją gwiazdę aż 80 milionów euro.

Relacje na linii Gyokeres – Sporting uległy pogorszeniu. Co więcej, ze względu na zmianę wyceny zainteresowani wstrzymali na moment rozmowy kontraktowe. Fabrizio Romano w programie „Okno Transferowe” na kanale Meczyki.pl przekazał nowe informacje ws. przyszłości 27-latka. Okazuje się, że Szwed dokonał już wyboru klubu, a jego agent poinformował o tym przedstawicieli obu drużyn.

Według dziennikarza Gyokeres chce dołączyć do Arsenalu. Transfer do Kanonierów to priorytet piłkarza i będzie na niego czekał, ile trzeba. Agent zawodnika przekazał decyzję swojego klienta Manchesterowi United, który musi zmienić plany na letnie okno transferowe.

Na ten moment nie wiadomo jednak czy Arsenal zdoła spełnić żądania finansowe Sportingu. Należy pamiętać, że The Gunners obserwują także innego napastnika. W kręgu zainteresowań wicemistrzów Anglii znalazł się również Benjamin Sesko z RB Lipsk.