Juventus obserwuje byłego zawodnika Chelsea. Obecnie zachwyca formą w lidze francuskiej

Na zdjęciu: Zawodnicy Juventusu

Moreira może przenieść się do Juventusu

Juventus śledzi rozwój 21-letniego skrzydłowego, który po odejściu z Chelsea błyszczy w lidze francuskiej. Moreira trafił do Strasbourga latem 2024 roku na zasadzie transferu definitywnego. W poprzednim sezonie zanotował dwie bramki i siedem asyst, a aktualnie w siedmiu spotkaniach ma już na swoim koncie jednego gola i trzy asysty.

Według doniesień Juventus rozważa wypożyczenie z obowiązkiem wykupu. Włoski gigant chce wzmocnić ofensywę. Belg wyróżnia się szybkością, techniką i uniwersalnością, dzięki której może grać na różnych pozycjach.

Transfer może nie być jednak łatwy do sfinalizowania. Strasbourg oczekuje za swojego zawodnika około 20 milionów euro. Dodatkowo ze względu na powiązania właścicielskie pomiędzy francuskim klubem a Chelsea w ramach konsorcjum BlueCo, każdy ruch wymaga zgody angielskiego giganta. Co więcej, The Blues rozważają odkupienie młodego piłkarza. Jak więc widać mają oni pewien wpływ na przyszłość wychowanka Benfiki.

O utalentowanego skrzydłowego zabiega również Atalanta, która podobnie jak Juventus uważnie monitoruje jego sytuację. Mimo to żaden z klubów nie złożył jeszcze oferty. Moreira w przypadku atrakcyjnej propozycji może rozważyć zmianę otoczenia.

