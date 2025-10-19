Chelsea chce pozyskać swojego byłego zawodnika. Ma opcję odkupu

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Diego Moreira może wrócić do Chelsea

Chelsea uważnie obserwuje rynek transferowy w poszukiwaniu kolejnych wzmocnień składu. Niewykluczone, że londyńczycy w najbliższym czasie zdecydują się na zwiększenie rywalizacji na pozycji lewego wahadłowego, która od dłuższego czasu budzi wątpliwości sztabu szkoleniowego. Co ciekawe, najnowsze doniesienia mediów sugerują, iż klub ze Stamford Bridge może w tym celu sięgnąć po swojego byłego zawodnika, który w ostatnich miesiącach poczynił ogromne postępy, grając na boiskach ligi francuskiej.

Jak poinformował brytyjski portal „TBR Football”, Chelsea wykazuje zainteresowanie Diego Moreirą, obecnie występującym w barwach RC Strasbourg. Obie drużyny mają tego samego właściciela – konsorcjum BlueCo – co znacząco ułatwiłoby ewentualne negocjacje. Co więcej, londyński gigant posiada opcję odkupu 21-letniego Belga, choć nie wiadomo, na jaką kwotę ona opiewa. Dla zwycięzców Ligi Konferencji byłby to ruch niskiego ryzyka, pozwalający na wzmocnienie składu zawodnikiem dobrze znającym klubowe realia.

Lewy pomocnik lub obrońca był piłkarzem ekipy The Blues w latach 2023-2024, jednak w pierwszym zespole rozegrał tylko jedno spotkanie. W Ligue 1 radzi sobie zdecydowanie lepiej – w koszulce Strasbourga wystąpił 43 razy, zdobył 3 bramki i zaliczył 10 asyst. Czas pokaże, czy utalentowany reprezentant Belgii już w jednym z najbliższych okienek transferowych wróci do Londynu, by ponownie spróbować swoich sił na Stamford Bridge. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia wahadłowego na około 18 milionów euro.