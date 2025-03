Juventus nie sprzeda swojej gwiazdy. Nawet, jeśli nie awansuje do Ligi Mistrzów

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Yildiz kluczowy w planach Juventusu

Kenan Yildiz to jeden z nielicznych młodych talentów, który pozostał w Juventusie po zeszłorocznych roszadach kadrowych. Teraz Truek wraca do formy w wielkim stylu. Po ponad dwóch miesiącach bez gola, napastnik trafił do siatki w pierwszym meczu pod wodzą Igora Tudora. W sobotę Stara Dama skromnie pokonała Genoę 1:0.

Jeszcze kilka tygodni temu sytuacja Yildiza w klubie nie była pewna. Poprzedni trener Thiago Motta nie zawsze dawał mu szansę na grę, a brak regularnych występów rodził spekulacje o możliwym transferze latem. Włoskie media zaczęły donosić nawet, że utalentowany gracz, może być jednym z tych, których Bianconeri poświęcą, aby ratować budżet w przypadku braku awansu do kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Zobacz również: Co dzieje się z Zielińskim w Interze Mediolan? (WIDEO)

Jednak zdaniem “Calciomercato”, Yildiz ma pełne zaufanie władz turyńskiego klubu, który nie zamierza pozbywać się Turka. Klub chce budować wokół niego zespół w kolejnych latach widząc w nim przyszłego lidera. Świadczy o tym również numer na koszulce, z którym występuje Yildiz.

W ostatnich dniach Juventus opublikował raport finansowy, który wyraźnie pokazuje strategię klubu na najbliższe miesiące. Planowane zwiększenie kapitału o nawet 110 milionów euro w emisji nowych akcji daje szansę na stabilizację budżetu bez konieczności sprzedaży kluczowych zawodników. Mimo że Yildiz wzbudza zainteresowanie czołowych klubów Europy, zarząd nie zamierza go oddawać.