Juventus latem może przewietrzyć szatnię. Po sezonie Stara Dama może rozstać się z Mattią Perinem, informuje Nicolo Schira. Doświadczony bramkarz pełni rolę zmiennika Michele Di Gregorio.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Mattia Perin opuści Juventus?

Obecny sezon jest skomplikowany w wykonaniu Juventusu. Kampania rozpoczęła się źle dla zespołu z Turynu, przez co szybko zakończono współpracę z Igorem Tudorem. Od tamtej pory na stanowisku trenera zespołu zasiada Luciano Spalletti. Stara Dama długo uczyła się gry pod okiem nowego szkoleniowca. Przyszedł moment, gdzie imponowali formą, ale teraz znajdują się w kiepskiej sytuacji.

Największy problem Juventusu jest na pozycji bramkarza. Michele Di Gregorio jest kompletnie pod formą, a Mattia Perin nie podnosi się z ławki. Jak się okazuje, Stara Dama latem nie tylko będzie musiała wymienić podstawowego golkipera, ale również zmiennika. Nicolo Schira poinformował, że po sezonie Bianconeri mogą roztsrać się z doświadczonym z Włochów.

Mattia Perin nigdy nie narzekał na swoją rolę w Juventusie. 33-latek wielokrotnie potrafił wejść w buty podstawowego bramkarza i grać na bardzo wysokim poziomie. Włoch może spróbować jeszcze swoich sił w innym zespole, gdzie będzie jedynką. Czas pokaże, jak rozstrzygnie się cała sytuacja związana z przyszłością wychowanka Genoi.

W obecnym sezonie Mattia Perin siedmiokrotnie pojawił się między słupkami Juventusu. Doświadczony Włoch zdołał zachować jedno czyste konto, które miało miejsce w meczu przeciwko AS Monaco w Lidze Mistrzów.