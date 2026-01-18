Zidane nie jest jedyną opcją. Real ma alternatywę

Real Madryt jest w trakcie poszukiwań nowego trenera, który miałby przywrócić drużynie dawny blask. Konkretne informacje w tej sprawie przekazał serwis Sport.sky.de.

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Enzo Maresca kandydatem na stanowisko trenera Realu Madryt

Real Madryt nie sięgnął po triumf w Superpucharze Hiszpanii, a także zakończył już swój udział w rozgrywkach Pucharu Króla. Stołeczna ekipa może się zatem skupić już tylko na rywalizacji w La Lidze oraz w Lidze Mistrzów. Tymczasem konkretne wieści w sprawie poszukiwań nowego szkoleniowca przez sterników Los Blancos przekazał serwis Sport.sky.de.

Źródło podaje, że Enzo Maresca jest brany pod uwagę jako kandydat na stanowisko trenera Realu. Włoch ma być postrzegany jako jeden z tych szkoleniowców, którzy są poważnie rozważani przez działaczy Los Blancos.

Jasne jest jednak, że najwyżej na ten moment stoją notowania Zinedine’a Zidane’a. Niemniej relacje Francuza z prezydentem klubu, Florentino Perezem, nie są już tak dobre jak kiedyś. Ponadto były trener Realu Madryt wydaje się obecnie preferować inne rozwiązanie – objęcie funkcji selekcjonera reprezentacji Francji po mistrzostwach świata, które odbędą się w Ameryce Północnej.

Maresca natomiast pozostaje aktualnie bez klubu po tym, jak zakończył swoją współpracę z Chelsea. Włoski szkoleniowiec pracował w zespole ze Stamford Bridge od lipca 2024 roku do stycznia 2026 roku. Pod jego dowództwem The Blues sięgnęli po triumf w Lidze Konferencji Europy oraz wygrali Klubowe Mistrzostwo Świata.

W ostatnim czasie nie brakowało również doniesień medialnych, sugerujących, że Maresca może po sezonie przejąć stery w Manchesterze City. W klubie z Etihad Stadium miałby objąć stanowisko po Josepie Guardioli, który od lat z powodzeniem prowadzi ekipę Obywateli.