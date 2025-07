Nowy gwiazdor w drodze do Serie A? Juventus działa zdecydowanie

Juventus wciąż dąży do poprawy jakości w drużynie. Różne spekulacje przewijają się ws. transferów do ekipy z Serie A. Tymczasem ciekawe wieści przekazał dziennikarz Nicolo Schira.

fot. UPI / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Jadon Sancho blisko dołączenia do Juventusu

Juventus po odpadnięciu z Klubowych Mistrzostw Świata koncentruje się już nad nową kampanią. Władze klubu z Turynu przede wszystkim chcą poprawić jakość w ofensywie. Gigant ligi włoskiej już ogłosił pozyskanie Jonathana Davida. Tymczasem według dziennikarza Nicolo Schiry turyńczycy są blisko dopięcia kolejnej transakcji.

Ekspert ws. transferów przekazał, że do Juve ma trafić również Jadon Sancho. Negocjacje między stronami w sprawie finalizacji transakcji przebiegają pomyślnie. W tym tygodniu ma natomiast dojść do bezpośrednich kontaktów między przedstawicielami Juventusu i Manchesteru United.

Sancho w ostatniej kampanii był na wypożyczeniu w Chelsea. 25-latek do londyńskiej ekipy trafił w sierpniu minionego roku. W ostatnim sezonie 23-krotny reprezentant Anglii wystąpił łącznie w 42 spotkaniach. Zdobył w nich pięć bramek i zaliczył też 10 asyst.

Po zakończeniu rozgrywek Sancho wrócił z kolei do ekipy z Old Trafford, z którą ma kontrakt ważny do końca czerwca 2026 roku. Anglik trafił do Man Utd w lipcu 2021 roku, kosztując wówczas 85 milionów euro. W każdym razie w tej ekipie nigdy nie odgrywał takiej roli, jak na przykład w czasie, gdy bronił barw Borussii Dortmund. Wówczas był jedną z najjaśniejszych postaci w drużynie.

Jeśli ruch z udziałem Sancho dojdzie do skutku, to zawodnik może być ciekawą alternatywą dla Kenana Yildiza w składzie Starej Damy. Anglik o miejsce w składzie może też rywalizować z Samuelem Mbangulą.

