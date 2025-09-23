Juventus kusi Milinkovica-Savica. Ekspert ocenił transfer

Sergej Milinkovic-Savic znów łączony jest z Juventusem. Giovanni Martusciello, były asystent Maurizio Sarriego, w rozmowie z „Tuttosport” ocenił możliwy powrót Serba do Serie A.

SPP Sport Press Photo / ALamy Na zdjęciu: Sergej Milinkovic-Savic

Milinkovic-Savic to dobry ruch dla Juventusu

Sergej Milinkovic-Savic ponownie pojawia się w kontekście transferu do Juventusu. Serbski pomocnik występuje obecnie w Al-Hilal, gdzie trafił z Lazio latem 2023 roku. Teraz coraz głośniej mówi się o jego chęci powrotu do Serie A.

Do tych spekulacji odniósł się Giovanni Martusciello, były asystent Maurizio Sarriego w Juventusie i w Lazio. W rozmowie z „Tuttosport” podkreślił, że Serb wciąż ma potencjał, by odgrywać ważną rolę w Europie. – Sergio to porządny chłopak. Widzi grę, ma ofensywne nastawienie, ale potrafi też pracować w defensywie. Ma imponującą sylwetkę i wyjątkową cechę: w trudnych momentach potrafi dać coś ekstra drużynie – powiedział.

Martusciello zwrócił uwagę na liczby pomocnika. – Jego gole i asysty to poważny dorobek. W ostatnich latach grał w lidze, której dobrze nie znam, ale wiem jedno: jest zdrowy, inteligentny i gotowy do gry na najwyższym poziomie – dodał szkoleniowiec.

Były asystent Sarriego przyznał także, że gdyby miał okazję, odradziłby Serbowi wyjazd do Arabii Saudyjskiej. – To była jego osobista decyzja, trudna do oceniania z zewnątrz. Ale jestem pewien, że podjął ją świadomie, licząc na powrót do Europy – podkreślił.

Martusciello uważa, że Milinkovic-Savic ma odpowiednie cechy, by sprawdzić się w Turynie. – Może grać jako środkowy pomocnik, ale też bliżej bramki. Umie korzystać z przestrzeni i dostosować się do sytuacji. Ma równowagę psychiczną i wytrzyma presję Juventusu – zaznaczył.

Powrót Serba do Serie A nie jest jeszcze przesądzony, ale jego nazwisko ponownie elektryzuje włoską prasę. Juventus szuka wzmocnień do środka pola, a Milinkovic-Savic wydaje się idealnym kandydatem, by dodać drużynie jakości i doświadczenia.

