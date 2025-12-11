Juventus i Inter stoczą bój o transfer ligowego rywala

Juventus i Inter Mediolan wkrótce mogą zacząć rywalizację o interesujący transfer. Pod obserwacją włoskich gigantów znalazł się Rusłan Malinowski z Genoi - przekazuje Ben Jacobs.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Genoi

Rusłan Malinowski na radarach Interu i Juventusu

Juventus i Inter Mediolan mają ten sam problem. W tym sezonie oba zespoły nie potrafią ustabilizować formy. Stara Dama wciąż uczy się gry pod okiem Luciano Spallettiego. Nerazzurri natomiast notowali świetną serię, ale w ostatnim meczu zaprezentowali się słabo i przegrali z Liverpoolem (0:1). Wkrótce oba kluby mogą rozpocząć walkę o transfer.

Z informacji przekazanych przez Bena Jacobsa dowiadujemy się, że Juventus oraz Inter Mediolan wykazują zainteresowanie tym samym piłkarzem. Na celowniku włoskich gigantów znalazl się Rusłan Malinowski, który na co dzień reprezentuje barwy Genoi. Ukrainiec wzbudza zainteresowanie jeszcze innych zespołów, ale dziennikarz nie ujawnił ich nazwy.

Juventus i Inter Mediolan nieprzypadkowo zainteresowali się Rusłanem Malinowskim. Pomocnik wkrótce będzie dostępny jako wolny agent. Kontrakt Ukraińca z zespołem ze Stadio Luigi Ferraris wygasa bowiem wraz z końcem sezonu. Obecnie nie ma żadnych przesłanek, że współpraca między stronami będzie kontynuowana.

Rusłan Malinowski w obecnym sezonie rozegrał 13 spotkań w koszulce Genoi. Reprezentant Ukrainy zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców. Pomocnik ma na koncie także jedną asystę. Portal „Transfermarkt” wycenia 32-latka na 2,5 miliona euro.