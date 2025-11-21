Inter Mediolan będzie rywalizował o transfer z Juventusem. Jak się okazuje, oba kluby Serie A zwróciły uwagę na ligowego rywala. Na ich celownikach znalazł się Giovane z Hellasu Verona - donosi "Tuttosport".

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Kenan Yildiz oraz Hakan Calhanoglu

Giovane również celem transferowym Juventusu

Inter Mediolan i Juventus w obecnym sezonie mieli okazję stanąć już naprzeciw siebie. Rywalizacja tych włoskich potęg przebiła oczekiwania wszystkich kibiców. Rywalizacja zakończyła się triumfem Starej Damy 4:3, a wkrótce między tymi zespołami może rozpocząć się kolejna walka. Tym razem chodzi o transfer.

Inter Mediolan od jakiegoś czasu szuka napastnika. Trop Nerazzurrich zaprowadził do ligowego rywala. Na ich celowniku znalazł się Giovane, który na co dzień reprezentuje barwy Hellasu Verona. Jak się okazuje, Juventus zamierza rzucić wyzwanie wicemistrzom Italii. Dziennik „Tuttosport” donosi, że również Stara Dama interesuje się brazylijskim zawodnikiem.

Giovane występuje na włoskich boiskach zaledwie od kilku miesięcy. W dodatku w zespole, który nie gra ofensywnej piłki. Brazylijczyk jednak jest w zasadzie jedynym pozytywem w ataku Hellasu Verona i ciągnie na swoich barkach ciężar gry z przodu. 21-latek prezentuje dość wysoką i równą formę, przez co zainteresowanie Interu Mediolan oraz Juventusu nie powinno bardzo dziwić.

W obecnym sezonie Giovane rozegrał 13 spotkań w koszulce Hellasu Verona. Brazylijczyk zdołał zgromadzić na swoim koncie jedno trafienie, a także trzy asysty. Portal „Transfermarkt” wycenia 21-latka na zaledwie cztery miliony euro.