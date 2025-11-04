Inter Mediolan myśli o wzmocnieniu pozycji napastnika. Na ich celowniku znalazł się Giovane z Hellasu Verona, informuje "Tuttosport". Brazylijczyk ostatnio strzelił gola w starciu z Nerazzurrimi.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Giovane pod obserwacją Interu Mediolan

Inter Mediolan po słabym początku sezonu wrócił na odpowiednie tory. Już w najbliższą środę podopieczni Cristiana Chivu będą mogli dopisać do swojego dorobku trzy punkty w Lidze Mistrzów. Tego dnia wicemistrzowie Italii zmierzą się przed własną publicznością z Kajratem Ałmaty. Bez wątpienia Nerazzurri są zdecydowanym faworytem tego starcia.

W minioną niedzielę Inter Mediolan podejmował Hellas Verona. Nerazzurri odnieśli zwycięstwo 2:1. Trafieniem dla rywali popisał się Giovane. I w sprawie utalentowanego Brazylijczyka bardzo ciekawe informacje przekazuje „Tuttosport”. Otóż zawodnik Gialloblu znalazł się w kręgu zainteresowań wicemistrzów Italii.

Giovane to bez wątpienia motor napędowy Hellasu Verona, który ma olbrzymie problemy od początku sezonu. Brazylijczyk nie przypadkowo trafił na celownik Interu Mediolan. Do zimowego okienka transferowego pozostało jeszcze kilka tygodni i bardzo możliwe, że pojawi się jeszcze inny klub zainteresowany 21-latkiem. Czas pokaże, jak się rozstrzygnie przyszłość napastnika Gialloblu.

Dotychczas Giovane rozegrał 12 spotkań w koszulce Hellasu Verona. Brazylijski snajper zdołał raz wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył trzy asysty. Portal „Transfermarkt” obecnie wycenia wychowanka Corinthians na zaledwie cztery miliony euro.