Juventus finalizuje odejście pomocnika mimo protestów Tudora

Douglas Luiz jest coraz bliżej przeprowadzki do Nottingham Forest. Według "Tuttosport" Juventus zaakceptował formułę wypożyczenia z obowiązkiem wykupu, mimo prób Igora Tudora, by zatrzymać Brazylijczyka.

Pacific Press Media Production Corp. / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Douglas Luiz coraz bliżej Nottingham Forest

Douglas Luiz trafił do Juventusu latem 2024 roku z Aston Villi za 50 milionów euro. Zaledwie rok później Bianconeri szykują się już do sprzedaży pomocnika. Klub od dłuższego czasu szukał rozwiązania, które pozwoliłoby uniknąć straty finansowej, celując w ofertę na poziomie 40 milionów euro.

Przełom w negocjacjach miał nastąpić po poniedziałkowej rozmowie właściciela Nottingham Forest Evangelosa Marinakisa z dyrektorem generalnym Juventusu Damienem Comollim. Według „Tuttosport” ustalono formułę wypożyczenia z opcją wykupu, która w praktyce stanie się obowiązkiem po spełnieniu łatwych do osiągnięcia warunków. Łączna wartość transakcji ma wynieść nieco ponad 30 milionów euro.

Trener Igor Tudor do końca liczył, że uda mu się znaleźć miejsce dla Brazylijczyka w nowym układzie taktycznym. W ostatnim sparingu z drużyną Next Gen ustawił go wyżej, tuż za napastnikiem, a Douglas Luiz nawet zdobył bramkę. Jak podaje „Tuttosport”, nie zmieniło to jednak decyzji klubu. Od początku było mało realne, by zawodnik został w Turynie na kolejny sezon.

Dla Nottingham Forest sprowadzenie 27-letniego pomocnika ma być istotnym wzmocnieniem środka pola. Dla Juventusu to natomiast szansa na ograniczenie strat i rozpoczęcie nowego rozdania w drugiej linii. Wszystko wskazuje na to, że transfer zostanie dopięty jeszcze w tym tygodniu.

Zobacz również: Flick naciska na Barcelonę. Domaga się rejestracji tych piłkarzy