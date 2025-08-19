Juventus dostał ofertę od giganta. Klub zdecydował ws. transferu pomocnika

Alessio Morgese / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Manuel Locatelli odejdzie z Juventusu?

W ostatnich dniach Al-Ahli złożyło kolejną ofertę za Manuela Locatellego. Saudyjski klub był gotów zapłacić 25 milionów euro za defensywnego pomocnika, który pełni ważną rolę w Juventusie, ponieważ jest kapitanem zespołu. Klub z Turynu nie miał jednak żadnych wątpliwości i od razu odmówił sprzedaży 27-latka. Włosi nie chcą pozbywać się jednego ze swoich liderów środka pola.

Sam zawodnik również nie wykazał chęci zmiany otoczenia. Locatelli nie zamierza na razie opuszczać Allianz Stadium. Możliwość otrzymania wysokiego kontraktu nie przekonała go do zmiany otoczenia, a jego obecna umowa z Bianconeri obowiązuje do 2028 roku. Piłkarz chce dalej grać dla Juventusu i walczyć o trofea.

🚨❌ Al Ahli’s €25m bid for Manuel Locatelli revealed today, expected to be the last one after Juventus turned it down.



Juventus said no immediately and do not want Manuel to leave in any case, also the player didn’t give any different indication. pic.twitter.com/GAzy5Y88F0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2025

\Włoski gigant od początku nie zamierzał negocjować. Cała sprawa wydaje się więc być na chwilę obecną zamknięta. Pomocnik ma ważny kontrakt i według działaczy nie ma żadnych powodów, żeby go sprzedawać. Oferta Al-Ahli w wysokości 25 milionów euro była prawdopodobnie ostatnią próbą sprowadzenia Locatellego.

W zeszłym sezonie reprezentant Włoch wystąpił w 51 spotkaniach, w których strzelił dwie bramki i zanotował dwie asysty. Przez portal „Transfermarkt” jest wyceniany na 30 milionów euro.

