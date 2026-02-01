Juventus dopina kolejne wzmocnienie. Nowy obrońca w drużynie

Juventus nie zwalnia tempa na finiszu zimowego okna transferowego. Według informacji Fabrizio Romano Bianconeri osiągnęli porozumienie z Bolonią w sprawie transferu Emila Holma.

Juventus sięga po Holma

Juventus finalizuje transfer Emila Holma z Bologni. Szwedzki prawy obrońca trafi do Turynu na zasadzie wypożyczenia z prawem wykupu. Zawodnik jest spodziewany w najbliższych godzinach na badania medyczne, po których podpisze kontrakt. W przypadku wykupu umowa ma obowiązywać przez cztery lata, a pensja piłkarza wyniesie około 1,2 miliona euro rocznie.

Holm to zawodnik dobrze znany na włoskich boiskach. Wcześniej występował w Spezii i Atalancie, a ostatnio był ważnym ogniwem Bolonii. Juventus widzi w nim solidne wzmocnienie prawej strony defensywy i opcję, która zwiększy rywalizację w kadrze na długim dystansie sezonu.

Transakcja ma także drugi element, choć formalnie jest to osobna operacja. Do Bolonii przenosi się Joao Mario. Portugalczyk również trafi na wypożyczenie i w zespole Vincenzo Italiano ma pełnić rolę zmiennika Zortei. W Turynie nie zdołał wywalczyć miejsca w składzie, najpierw u Tudora, a później u Spallettiego, dlatego zmiana otoczenia ma pomóc mu odbudować pozycję.

Transfer Holma wpisuje się w bardzo intensywną końcówkę mercato w wykonaniu Juventusu. Wcześniej klub porozumiał się z Niceą w sprawie Jeremie Bogi, który przychodzi na wypożyczenie i ma wzmocnić ofensywę. Równolegle w Turynie wciąż trwa walka o Randala Kolo Muaniego, choć w tym przypadku czas działa na niekorzyść Bianconerich, a kluczowa pozostaje decyzja Tottenhamu.

