Juventus blisko decyzji. Wiadomo, jaka przyszłość czeka Milika

Arkadiusz Milik przedłużył ostatnio kontrakt z Juventusem. Mimo to przyszłość Polaka w Turynie stoi pod znakiem zapytania. O możliwym scenariuszu opowiedział Mirko Di Natale w rozmowie z Kanałem Sportowym.

Hellraiser Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Milik zostanie wypożyczony z Juventusu – twierdzi Mirko Di Natale

Arkadiusz Milik od czerwca 2024 roku ani razu nie pojawił się na boisku w oficjalnym meczu. Napastnik doznał poważnej kontuzji podczas meczu towarzyskiego reprezentacji Polski z Ukrainą przed Mistrzostwami Europy. Do gry ma wrócić dopiero w następnym sezonie, lecz jak na razie nie wiadomo, jaką koszulkę założy. Co prawda Juventus przedłużył z nim kontrakt o dwa lata, lecz w grę wchodzi zmiana klubu.

W rozmowie z Kanałem Sportowym możliwy scenariusz na przyszłość dla Milika przedstawił Mirko Di Natale. Dziennikarz serwisu TuttoJuve uważa, że najbardziej prawdopodobne wydaje się wypożyczenie 31-latka do innego włoskiego bądź zagranicznego zespołu.

– Juventus jeszcze nie podjął ostatecznej decyzji, ale jedynym logicznym rozwiązaniem będzie znalezienie Arkowi, w pełnym porozumieniu z nim, opcji na wypożyczenie do innego włoskiego klubu lub zagranicznego. Milik musi odzyskać formę i pięknie by było, gdyby wrócił też do polskiej reprezentacji. Myślę, że w grę wchodzi tylko wypożyczenie, bo żaden klub nie będzie chciał płacić Juventusowi za zawodnika, który przez rok się leczy – powiedział dziennikarz Mirko Di Natale w rozmowie z Kanałem Sportowym.

Milik trafił do Juventusu pod koniec lata 2022 roku z Marsylii. Pierwotnie przebywał w Turynie na zasadzie wypożyczenia, lecz po roku został wykupiony za ok. 7 milionów euro. Jak dotąd wystąpił w 75 meczach w barwach Starej Damy, w których zdobył 17 bramek.