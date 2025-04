Milik przedłuży kontrakt z Juventusem! Zaskakująca zmiana decyzji

Arkadiusz Milik przedłuży kontrakt z Juventusem do 2027 roku, donosi znany włoski dziennikarz Alferdo Pedulla. Jednocześnie wynagrodzenie Polaka zostanie zmniejszone o około połowę.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Milik zostanie w Juventusie do 2027 roku

Arkadiusz Milik trafił do Juventusu w 2022 roku z Olympique Marsylii. Polak nie grał pierwszych skrzypiec w zespole z Piemontu, ale prezentował solidny poziom, gdy otrzymywał szansę na zaprezentowanie swoich umiejętności na boisku. Jednak obecna kampania jest całkowicie dla niego stracona ze względu na kontuzję. Napastnik nie wystąpił w żadnym spotkaniu i tak pozostanie do końca sezonu.

Obecna umowa Milika z Juventusem wygasa w 2026 roku. Dotychczas wydawało się, że polski napastnik zostanie sprzedany po sezonie. Okazuje się jednak, że Stara Dama ma inny plan na reprezentanta Polski. Alfredo Pedulla przekazał, że kontrakt Milika zostanie przedłużony o kolejny sezon, czyli do roku 2027. Jednocześnie jego pensja zostanie zmniejszona z 3,5 mln euro do około 1,7 -1,8 mln euro.

Zdaniem włoskiego eksperta, Milik kolejną kampanię najpewniej spędzi poza Turynem. Jeśli dojdzie do pełni sił zostanie wypożyczony do klubu, gdzie będzie mógł odzyskać formę. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania, Bianconeri nie poniosą strat związanych z amortyzacją kontraktu. Jeśli te doniesienia potwierdzą się w rzeczywistości, będzie to nieoczekiwany obrót sytuacji związany z przyszłością Polaka. Tym samym Milik będzie miał jeszcze okazję powalczyć o miejsce w zespole Bianconerich.