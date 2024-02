Juventus chętny na sprzedaż gwiazdy. Man Utd poznał wycenę

IMAGO / Marco Canoniero Na zdjęciu: Gleison Bremer

Manchester United chce wzmocnić linię obrony

Na radar Czerwonych Diabłów trafił Gleison Bremer

Juventus żąda za stopera 60 milionów euro

Gelson Bremer zasili Man Utd? Juventus wycenił gwiazdę

Manchester United latem 2024 roku planuje przebudowę kadry. Szczególną uwagę Czerwone Diabły mają przywiązać do linii obrony, która do tej pory nie funkcjonowała najlepiej. W związku z tym na radarze klubu z Old Trafford znalazł się Gleison Bremer, stoper Juventusu.

Brazylijczyk oficjalnie przyznał, że Juventus nie jest jego ostatnim klubem i bardzo chciałby zagrać w Premier League. Być może marzenie obrońcy spełni się już za kilka miesięcy. Według La Gazzetty dello Sport Juventus jest otwarty na sprzedaż Bremera, jeśli Man Utd zaoferuje minimum 60 milionów euro.