Juventus chce napastnika Realu Madryt. Włosi przygotowują transfer

Juventus Turyn rozważa pozyskanie Gonzalo Garcii z Realu Madryt w styczniu - ujawnia Gianluca Di Marzio. Hiszpański napastnik jest rezerwowym w zespole Xabiego Alonso.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Gonzalo Garcia przymierzany do Juventusu

Juventus Turyn wygrał trzy mecze z rzędu w Serie A. Obecnie Stara Dama zajmuje piąte miejsce w ligowej tabeli. W zespole Luciano Spallettiego trudno doszukiwać się większych zastrzeżeń wobec formacji defensywne. Dlatego klubowe władze skupiają się na wzmocnieniu ofensywy.

Podczas styczniowego okna transferowego priorytetem Juventusu ma być pozyskanie skutecznego napastnika, który zagwarantuje bramki i pozwoli włączyć się do walki o mistrzostwo Włoch. Jak informuje ceniony włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio, na liście życzeń turyńczyków znalazł się Gonzalo Garcia z Realu Madryt.

Działacze klubu z Turynu uważnie monitorują sytuację 21-letniego Hiszpana, który nie ma pewnego miejsca w pierwszym zespole prowadzonym przez Xabiego Alonso. Hiszpański szkoleniowiec najczęściej korzysta z usług napastnika jako zmiennika. W trwającym sezonie Garcia wystąpił w 17 spotkaniach, notując jedną asystę.

Real może być otwarty na rozmowy dotyczące wypożyczenia młodego snajpera, który związany jest kontraktem na Santiago Bernabeu do czerwca 2030 roku. Wychowanek Królewskich nie miał dotąd okazji spróbować swoich sił poza stolicą Hiszpanii. Ewentualne przenosiny do Serie A mogłyby pozwolić mu poznać inny styl futbolu, zebrać cenne doświadczenie i wrócić do Madrytu jako bardziej kompletny zawodnik.