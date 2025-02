Juventus bliski wykupu Kelly’ego. Warunki wypożyczenia mówią wszystko

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Lloyd Kelly

Kelly trafi do Juventusu na stałe

Lloyd Kelly trafił do Turynu tylko na zastępstwo kontuzjowanych graczy Gleisona Bremera i Juana Cabala, ale wygląda na to, że zadomowi się w stolicy Piemontu na dłużej. Według “Tuttomercatoweb”, warunkiem aktywacji klauzuli wykupu jest awans Juventusu do europejskich pucharów w sezonie 2025/26. Oznacza to, że Bianconeri wystarczy miejsce w pierwszej szóstce Serie A, nawet jeśli byłoby to tylko kwalifikacja do Ligi Konferencji Europy.

Obecnie Juventus zajmuje czwarte miejsce w tabeli Serie A, ex aequo z Lazio, co czyni spełnienie warunków niemal pewnym. W związku z tym klub będzie zobowiązany do zapłaty dodatkowych 14,5 miliona euro, co łącznie z opłatą za wypożyczenie da kwotę 17,5 miliona euro.

Kontrakt zawiera również bonusy zależne od osiągnięć zawodnika, które mogą wynieść maksymalnie 3 miliony euro. Z tej kwoty 2 miliony są uzależnione od trudniejszych do spełnienia warunków, co oznacza, że całkowita wartość transferu może ostatecznie wynieść około 18-20 milionów euro.

Lloyd Kelly nie miał łatwego startu w Juventusie, ale klub widzi w nim potencjał i stabilizację w defensywie na przyszłość. Jeśli Bianconeri utrzymają miejsce w europejskich pucharach, Anglik najprawdopodobniej zostanie w Turynie na stałe.