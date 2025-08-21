Duże pieniądze na stole. Pomocnik Juventusu pozostał nieugięty

Manuel Locatelli to jeden z graczy Juventusu budzących zainteresowanie klubów z Arabii Saudyjskiej. Informacje na temat włoskiego pomocnika przekazał dziennikarz Nicolo Schira.

fot. Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Manuel Locatelli odrzucił ofertę Al-Ahli

Manuel Locatelli to defensywny pomocnik, który trafił do Juventusu latem 2021 roku. Choć kontrakt 30-krotnego reprezentanta Włoch obowiązuje do 2028 roku, nie milkną spekulacje dotyczące jego przyszłości. Ciekawymi wieściami podzielił się dziennikarz Nicolo Schira.

Źródło podało, że Al-Ahli złożyło konkretną ofertę za zawodnika, proponując mu zarobki na poziomie 12 milionów euro rocznie plus premie. Jednocześnie włoski klub mógłby na transakcji zarobić 35 milionów euro. Locatelli jednak nie był zainteresowany takim rozwiązaniem.

Pomocnik lada moment zacznie swoją trzecią kampanię w barwach Juve. Jak dotąd, były gracz Sassuolo i AC Milanu wystąpił w turyńskiej ekipie łącznie w 183 spotkaniach. Zdobył sześć bramek i zanotował 15 asyst. Już w najbliższy weekend będzie miał okazję poprawić ten bilans.

Juventus w pierwszej kolejce Serie A zmierzy się na swoim stadionie z Parmą. Będzie to jedno z dwóch spotkań Bianconerich przed reprezentacyjną przerwą. Po niej ekipa z Turynu rozegra Derby d’Italia przeciwko Interowi Mediolan.

W trakcie letniego okna transferowego Juve pozyskało Jonathana Davida i Joao Mario. Ponadto zdecydowało się na definitywne transfery z udziałem takich graczy jak Nico Gonzalez czy Flavio Conceicao, którzy wcześniej występowali w klubie na zasadzie wypożyczenia.

Czytaj więcej: Courtois dogadał się z Realem. To zmienia sytuację transferową