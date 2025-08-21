Courtois dogadał się z Realem. To zmienia sytuację transferową

Real Madryt według medialnych doniesień miał interesować się Gianluigim Donnarummą. W związku z nowymi informacjami dotyczącymi Thibauta Courtois sytuacja może się jednak zmienić.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Real Madryt odpuści szukanie nowego bramkarza

Real Madryt w trakcie trwającego okna transferowego jest bardzo aktywny. Gigant La Liga sfinalizował już kilka ciekawych ruchów. Pojawiały się również sugestie o możliwym zakontraktowaniu Gianluigiego Donnarummy z Paris Saint-Germain. Najnowsze doniesienia dziennikarza Sachy Tavolieriego mogą jednak całkowicie zmienić plany Królewskich.

Według źródła, reprezentant Belgii uzgodnił z Realem warunki nowego kontraktu. Strony miały porozumieć się w sprawie umowy na dwa lata. Aktualna umowa Thibauta Courtoisa obowiązuje do końca czerwca 2026 roku.

Wcześniej informowano natomiast, że pozyskaniem włoskiego golkipera interesuje się także Manchester City. Angielski klub nie jest pewny przyszłości Edersona i rozważa alternatywne opcje.

Belgijski golkiper trafił do Realu w 2018 roku. Courtois do tej pory rozegrał w barwach Los Blancos łącznie 289 spotkań, w których puścił 282 gole i 114 razy zachował czyste konto. Jego rynkowa wartość szacowana jest obecnie na około 20 milionów euro.

Tymczasem już w najbliższy weekend Królewscy rozegrają kolejne ligowe spotkanie. Los Blancos zmierzą się na wyjeździe z Realem Oviedo w niedzielę 24 sierpnia o godzinie 21:30. Z kolei w ostatnim meczu przed przerwą reprezentacyjną Real podejmie na własnym stadionie Mallorkę.

