Gwiazdor coraz bliżej Barcelony. Doszło do kontaktu

Julian Alvarez jest coraz bliższy przeprowadzki z Atletico Madryt do Barcelony. W ostatnich dniach doszło do kontaktu między wymienionymi klubami - ujawnił Jota Jordi z programu El Chiringuito.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Julian Alvarez poważnie łączony z Barceloną

FC Barcelona intensywnie rozgląda się za nowym napastnikiem, ponieważ kontrakt Roberta Lewandowskiego wygasa wraz z końcem obecnego sezonu. Coraz więcej wskazuje na to, że kapitan reprezentacji Polski pożegna się z drużyną Dumy Katalonii, co zmusza działaczy z Camp Nou do znalezienia godnego następcy. Hiszpański klub chce uniknąć luki w ofensywie i już teraz prowadzi zaawansowane analizy potencjalnych kandydatów do objęcia roli podstawowego snajpera.

Opcją numer jeden do zastąpienia Lewandowskiego jest Julian Alvarez. Jak poinformował Jota Jordi w programie „El Chiringuito”, Barcelona poczyniła już znaczące postępy w sprawie transferu Argentyńczyka, który staje się coraz bardziej realny.

Mistrzowie La Liga mieli nawet skontaktować się z Atletico Madryt, by uprzedzić ligowego rywala o swoich planach dotyczących pozyskania 25-letniego napastnika. Zdaniem hiszpańskich mediów Blaugrana zamierza przejść do konkretnych rozmów jeszcze przed otwarciem letniego okienka.

Według serwisu „Transfermarkt” Alvarez jest wyceniany na około 100 milionów euro, co oznacza dla Barcelony konieczność przygotowania ogromnej propozycji. 49-krotny reprezentant Argentyny imponuje formą w barwach ekipy Los Rojiblancos, do której trafił w sierpniu 2024 roku z Manchesteru City za 75 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał 73 spotkania, zdobył 38 bramek i zanotował 12 asyst, potwierdzając, że jest jednym z najskuteczniejszych atakujących w Europie.