Zirkzee planuje zostać na Wyspach. Zagra w Londynie?

Joshua Zirkzee, który jest na wylocie z Manchesteru United, chce zostać w Premier League. Napastnik może trafić do West Hamu United - donosi gazeta The Mirror.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Joshua Zirkzee

West Ham United zakontraktuje Joshuę Zirkzee?

Joshua Zirkzee nie jest podstawowym zawodnikiem Manchesteru United. Trener drużyny Czerwonych Diabłów – Ruben Amorim – częściej stawia na innych napastników, przez co 24-letni Holender pełni rolę głębokiego rezerwowego. Piłkarz rzadko pojawia się na boisku od pierwszej minuty, a jego sytuacja w angielskim klubie staje się coraz trudniejsza. Wszystko wskazuje na to, że Zirkzee opuści Old Trafford już podczas najbliższego zimowego okienka transferowego. W grę wchodzi zarówno wypożyczenie, jak i transfer definitywny.

W ostatnich tygodniach mierzący 193 centymetry snajper był łączony z wieloma zespołami. Wśród nich wymienia się Everton, Sunderland AFC, Brighton & Hove Albion, Aston Villę, Romę, Inter Mediolan, SSC Napoli, Juventus, Como 1907, AC Milan, Sevillę oraz PSV Eindhoven. Jednak jak donosi portal „TEAMtalk”, faworytem w wyścigu o podpis Holendra jest West Ham United. Londyński klub widzi w Zirkzee idealne wzmocnienie ofensywy, szczególnie w kontekście zbliżającej się drugiej części obecnego sezonu Premier League.

Sam zawodnik chce pozostać na Wyspach Brytyjskich i postrzega ewentualne przejście do drużyny Młotów za odpowiedni krok dla dalszego rozwoju. Sześciokrotny reprezentant Holandii liczy, że regularna gra w Londynie pozwoli mu wywalczyć miejsce w kadrze narodowej na mundial, który w 2026 roku odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku. Zirkzee trafił do Manchesteru United latem 2024 roku z Bolonii za niespełna 43 miliony euro. Od tamtej pory rozegrał 53 mecze, strzelił 7 goli i zaliczył 3 asysty.