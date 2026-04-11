Zirkzee znów łączony z włoską potęgą. Wróci do Serie A?

Joshua Zirkzee może opuścić Manchester United w letnim oknie transferowym. Jak podaje Football Insider, AS Roma wciąż ma chrapkę na sprowadzenie holenderskiego napastnika.

AS Roma wciąż zainteresowana Joshuą Zirkzee

Joshua Zirkzee może opuścić Manchester United w nadchodzącym letnim okienku transferowym. Holenderski napastnik nie ma bowiem większych szans na regularną grę w barwach ekipy Czerwonych Diabłów, gdzie Michael Carrick w formacji ofensywnej ma do dyspozycji takich zawodników jak Benjamin Sesko, Matheus Cunha czy Bryan Mbeumo. W tej sytuacji Zirkzee pełni głównie rolę rezerwowego i powoli szuka klubu, w którym mógłby liczyć na satysfakcjonującą liczbę minut.

Jak informuje w sobotnie późne popołudnie brytyjski serwis „Football Insider”, sześciokrotny reprezentant Holandii może wrócić do Serie A. Poważne zainteresowanie 24-letnim napastnikiem nadal wykazuje bowiem AS Roma.

Włoski gigant od dłuższego czasu monitoruje sytuację Joshuy Zirkzee, chcąc sprowadzić go na Stadio Olimpico. Taki ruch byłby korzystny dla wszystkich stron, dlatego opisywana transakcja może dojść do skutku, a w grę wchodzi zarówno wypożyczenie, jak i transfer definitywny.

Mierzący 193 centymetry napastnik trafił do Manchesteru United latem 2024 roku z Bolonii za niespełna 43 miliony euro, mając już doświadczenie z gry w Serie A. Od tamtej pory rozegrał 69 spotkań, zdobył 9 bramek i zanotował 4 asysty. Joshua Zirkzee posiada kontrakt ważny do 30 czerwca 2029 roku, a jego wartość rynkowa według portalu „Transfermarkt” wynosi około 25 milionów euro.