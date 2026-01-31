Joshua Zirkzee zdecydował w sprawie przyszłości. Wszystko jasne

Joshua Zirkzee chce zostać w Manchesterze United przynajmniej do końca obecnego sezonu. AS Roma ostatecznie nie sprowadzi więc holenderskiego napastnika - czytamy w brytyjskim dzienniku The Sun.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Joshua Zirkzee

AS Roma nie sprowadzi Joshuy Zirkzee

Joshua Zirkzee podczas trwającego zimowego okienka transferowego jest intensywnie łączony z powrotem do Włoch. Chrapkę na zakontraktowanie 24-letniego napastnika ma bowiem niemal cała czołówka Serie A, która uważnie monitoruje jego sytuację w Premier League.

Najczęściej w kontekście holenderskiego snajpera wymienia się Romę, szukającą wzmocnień w ofensywie. Włoski klub liczył, że uda się wykorzystać niepewną pozycję zawodnika w Manchesterze United, jednak coraz więcej wskazuje na to, iż plany rzymian zakończą się niepowodzeniem.

Jak podaje brytyjski dziennik „The Sun”, sam piłkarz podjął już decyzję dotyczącą swojej przyszłości i chce zostać na Old Trafford przynajmniej do końca sezonu. Jeśli nie dojdzie do nagłego zwrotu akcji, Roma będzie musiała obejść się smakiem.

Zirkzee zdaje sobie sprawę, że pod wodzą Michaela Carricka może mieć większe szanse na regularną grę i odbudowanie formy niż wcześniej, kiedy zespołem z czerwonej części Manchesteru opiekował się Ruben Amorim.

Sześciokrotny reprezentant Holandii trafił do drużyny Czerwonych Diabłów latem 2024 roku z Bolonii za niespełna 43 miliony euro. Od tamtej pory rozegrał 65 spotkań, zdobywając 9 bramek i notując 4 asysty. Joshua Zirkzee ma kontrakt ważny do 30 czerwca 2029 roku, a jego wartość rynkowa według portalu „Transfermarkt” wynosi około 25 milionów euro.