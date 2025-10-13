Manchester United już zimą może rozstać się z Joshuą Zirkzee. Holender wzbudza spore zainteresowanie. Teraz do walki o jego przyjście włączył się również Sunderland - donosi "TBR Football".

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Joshua Zirkzee

Sunderland interesuje się Joshuą Zirkzee

Manchester United miał pod koniec letniego okienka transferowego spore zamieszanie na pozycji napastnika. Czerwone Diabły bardzo długo szukały odpowiedniej opcji do ataku, aż udało im się pozyskać Benjamina Sesko. Z klubem natomiast pożegnał się Rasmus Hojlund, który został wypożyczony do SSC Napoli. Jak się okazuje, to nie koniec ruchów na Old Trafford na dziewiątce.

Od dłuższego czasu dyskutuje się na temat przyszłości Joshuy Zirkzee. Reprezentant Holandii nie znajduje uznania w oczach Rubena Amorima i przegrywa rywalizację z Benjaminem Sesko. Manchester United zatem poważnie rozważa wypożyczenie napastnika. Jak się okazuje, zawodnik może zostać w Premier League. Według „TBR Football”, znalazł się na celowniku Sunderlandu.

Beniaminek angielskiej ligi jednak nie jest jedynym zespołem, który obserwuje Joshuę Zirkzee. Reprezentant Holandii wzbudza spore zainteresowanie. Mówi się sporo o jego powrocie na boiska Serie A. Zawodnik Czerwonych Diabłów znajduje się również na radarze AS Romy. Czas pokaże, gdzie finalnie wyląduje 24-latek.

Joshua Zirkzee dotychczas rozegrał 53 spotkania w koszulce Manchesteru United. Statystyki napastnika nie są wybitne. Udało mu się bowiem tylko siedmiokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył jedynie trzy asysty.