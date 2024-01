Joshua Kimmich na radarze giganta. Szykuje się wielki transfer

IMAGO / Pius Koller Na zdjęciu: Joshua Kimmich

Joshua Kimmich jest łączony z opuszczeniem Bayernu

Niemiec trafił na radar Paris Saint-Germain

Do transferu miałoby dojść latem 2024 roku

Joshua Kimmich zamieni Bayern na PSG?

Joshua Kimmich to jeden z najlepszych niemieckich zawodników w ostatnich latach. Zawodnik Bayernu Monachium od kilku miesięcy wzbudza spore zainteresowanie na rynku transferowym. Bez wątpienia przyczyniły się do tego niektóre wypowiedzi i pogłoski o tym, że pomocnik nie do końca jest zadowolony z decyzji władz Bawarczyków. Ponoć Kimmichowi do gustu nie przypadło m.in. niespodziewane zwolnienie Juliana Nagelsmanna.

Jak informuje francuskie L’Equipe okazję chciałoby wykorzystać Paris Saint-Germain, które jest pod wrażeniem cech pomocnika Bayernu Monachium. Paryżanom imponują przede wszystkim cechy przywódcze i elastyczność Kimmicha. Mistrzowie Francji rozważają złożenie oferty z uwzględnieniem Nordiego Mukiele w transakcji.