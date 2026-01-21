Bayern wystawił obrońcę na listę transferową. Spore zainteresowanie

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Sacha Boey

Sacha Boey ma oferty z Francji oraz Anglii

Sacha Boey kompletnie nie sprawdził się w Bayernie Monachium. W stolicy Bawarii panuje ogromna konkurencja, a 25-letni wahadłowy nie zdołał przebić się do podstawowego składu ekipy Die Roten. Problemy zdrowotne oraz nieregularna forma sprawiły, że Francuz stopniowo tracił zaufanie sztabu szkoleniowego. Vincent Kompany nie wiąże już z nim większych planów i miał wyrazić zgodę na umieszczenie defensora na liście transferowej.

Wszystko wskazuje na to, że boczny obrońca opuści Allianz Arenę jeszcze w trakcie zimowego okienka transferowego, które zamyka się wraz z początkiem lutego. Najnowsze informacje dotyczące przyszłości Boeya przekazał w mediach społecznościowych Ekrem Konur. Według tureckiego dziennikarza Francuz może liczyć na miękkie lądowanie, ponieważ poważne zainteresowanie nim wykazują kluby z Ligue 1 oraz Premier League.

Wśród nich wymienia się Olympique Marsylia, Olympique Lyon oraz Everton. Każdy z tych zespołów szuka wzmocnień na prawej stronie defensywy, jednak problemem mogą okazać się oczekiwania finansowe zawodnika oraz kwota, jakiej zażąda Bayern przy rozmowach.

Sacha Boey trafił do Monachium w styczniu 2024 roku z Galatasaray Stambuł za 30 milionów euro. W barwach niemieckiego giganta rozegrał łącznie 37 spotkań, zdobył 1 bramkę i zaliczył 5 asyst. Kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2028 roku daje Bayernowi komfort negocjacyjny przy ewentualnej sprzedaży. Nadchodzące dni będą kluczowe dla przyszłości 25-latka, którego wartość rynkowa jest szacowana na około 15 milionów euro.