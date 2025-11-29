Jose Mourinho chce sprowadzić gwiazdę. To może być transferowy hit

Jose Mourinho zamierza sprowadzić Paulo Dybalę do Benfiki w styczniu - informuje dziennik "A Bola". Argentyńczyk może wkrótce opuścić Romę.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Paulo Dybala na radarze Benfiki

Jose Mourinho w sierpniu został zwolniony z Fenerbahce po tym, jak turecki klub nie zakwalifikował się do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Portugalczyk nie pozostawał długo bez pracy i został zatrudniony w Benfice Lizbona, która już wcześniej wywalczyła grę w Champions League. Słynny menedżer od razu przyciągnął uwagę mediów.

Według najnowszych doniesień portugalskiego dziennika „A Bola”, Mourinho rozważa zatrudnienie swojej byłej gwiazdy z Romy, Paulo Dybali. Argentyńczyk rozkwitał w Rzymie pod wodzą Portugalczyka, a obecnie media spekulują, że Mourinho chciałby powtórzyć ten sukces w nowym klubie.

Benfica miałaby rozważyć transfer już w styczniu, choć takie rozwiązanie wydaje się mało prawdopodobne ze względu na wysokie zarobki Argentyńczyk. Ostatnio pojawiły się również doniesienia, że Dybala mógłby wrócić do ojczyzny i dołączyć do jednego z argentyńskich gigantów, co dodaje spekulacjom dodatkowego kontekstu.

Dobre relacje Mourinho z Dybalą z czasów wspólnej pracy w Romie mogą okazać się kluczowe. Źródła podkreślają, że szkoleniowiec bardzo ceni umiejętności Argentyńczyka, a ich wzajemne zrozumienie mogłoby ułatwić ewentualne negocjacje i doprowadzić do transferu w nadchodzących tygodniach.

Kontrakt Dybali w stolicy Włoch obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. W bieżącym sezonie 32-letni napastnik strzelił dwa gole i dorzucił jedną asystę w 10 spotkaniach.