Paulo Dybala marzy o wielkim klubie. Argentyńczyk może opuścić Romę

Paulo Dybala chciałby w przyszłości założyć koszulkę Boca Juniors - zdradził ojciec Leandro Paredesa w rozmowie z "Diario Ole”. Argentyńczyk po zakończeniu obecnego sezonu może opuścić Romę.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Paulo Dybala

Boca Juniors wymorzonym klubem Paulo Dybali

Paulo Dybala ma w AS Roma ważny kontrakt do czerwca 2026 roku i wciąż nie został on przedłużony na nowych warunkach. Sytuacja Argentyńczyka budzi coraz większą niepewność w klubie ze Stadio Olimpico – zarówno ze względu na jego wysoką pensję, jak i powracające problemy zdrowotne. 31-letni napastnik opuścił ostatnio dwa mecze z powodu urazu mięśnia lewego uda. Dybala ma wrócić do gry po listopadowej przerwie reprezentacyjnej.

Daniel Paredes, ojciec byłej gwiazdy Romy Leandro, w rozmowie z argentyńskim „Diario Ole” zasugerował, że przenosiny Dybali do Boca Juniors są bardziej realne, niż mogłoby się wydawać. – Paulo kocha Boca i powiedział, że pewnego dnia tutaj dołączy – stwierdził Paredes, podsycając tym samym spekulacje o możliwym powrocie zawodnika do ojczyzny.

Dybala nigdy nie ukrywał emocjonalnej więzi z klubem z La Bombonery, a słowa z jego otoczenia jedynie wzmacniają przekonanie, że taki scenariusz staje się coraz bardziej prawdopodobny. Mimo to Roma nie zamierza rezygnować z walki o zatrzymanie gwiazdy.

W Buenos Aires potencjalny transfer Dybali wywołuje ogromne emocje. W Boca nie ukrywają, że sprowadzenie 31-latka byłoby ruchem o potężnym znaczeniu zarówno sportowym, jak i medialnym. Dybala wychował się w Instituto AC Cordoba, a w Europie reprezentował barwy Palermo, Juventusu, a od 2022 roku Romy.