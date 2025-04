Mourinho chce reprezentanta Polski! To byłby hit

Fenerbahce myśli o pozyskaniu Kacpra Kozłowskiego. Reprezentant Polski jest na celowniku samego Jose Mourinho i latem mógłby dołączyć do Sebastiana Szymańskiego, o czym informuje serwis "sporx.com".

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Kacper Kozłowski na celowniku Fenerbahce Mourinho

Kacper Kozłowski to bez dwóch zdań jeden z najlepiej zapowiadających się piłkarzy w ostatnich latach w naszej, polskiej piłce. Ofensywny pomocnik z przytupem wszedł do seniorskiego zespołu Pogoni Szczecin, gdzie po kilku dobrych występach przeniósł się do Brighton. Wtedy jednak jego kariera zaczęła się pogarszać, a finalnie od lipca 2024 roku jest piłkarzem Gaziantep FK.

W tym zespole w obecnej kampanii zbiera raczej dobre recenzje, a to powoduje, że wzbudza zainteresowanie. Od jakiegoś czasu mówi się o transferze do lepszego tureckiego klubu, a teraz o jego pozyskaniu myśli sam Jose Mourinho. Według informacji przekazanych przez serwis “sporx.com”, Kacper Kozłowski trafił na radar Fenerbahce Stambuł. Wszystko przez fakt, że władze klubu znad Bosforu chcą odmłodzić kadrę, a reprezentant Polski dobrze do tego pasuje.

Kacper Kozłowski w tym sezonie rozegrał w sumie dla swojego zespołu 25 spotkań, w których zdobył cztery gole oraz zanotował pięć asyst. Jego aktualna umowa z Gaziantep FK wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku. Serwis “Transfermarkt” wycenia 21-letniego ofensywnego pomocnika na 4,2 miliona euro.

