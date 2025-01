Jose Mourinho chciałby pozyskać do swojego zespołu Piotra Zielińskiego, o czym poinformował serwis "Interlive.it". Włosi jednak zaznaczają, że Inter nie ma zamiaru sprzedawać reprezentanta Polski.

CTK / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho chce transferu Piotra Zielińskiego

Piotr Zieliński w tym sezonie nie ma pewnego miejsca w składzie Interu Mediolan, do którego przeniósł się w trakcie letniego okienka transferowego po wygaśnięciu jego umowy z SSC Napoli. Reprezentant Polski do tej pory rozegrał dla Nerazzurrich w sumie 19 spotkań, ale przekłada się to na raptem 859 minut na boisku. W tym czasie zdobył dwa gole oraz zanotował jedną asystę.

Okazuje się jednak, że Zieliński wzbudza zainteresowanie innych klubów w Europie. Według informacji przekazanych przez serwis “Interlive.it”, transferu Piotra Zielińskiego chciałby Jose Mourinho. Portugalski szkoleniowiec liczy na wzmocnienie drugiej linii swojego zespołu i naciska na władze Fenerbahce, aby był nim właśnie reprezentant Polski. Jak poinformowały włoskie media, Turcy byliby skłoni zapłacić za 30-latka 15 milionów euro. To jednak najprawdopodobniej zbyt mało.

Jak przekazano, Inter widzi w Zielińskim bardzo ważne ogniwo swojego zespołu i nie ma zamiaru sprzedawać pomocnika, gdy sezon jest w pełni, a drużyna gra na wszystkich frontach o najwyższe cele. W ostatnim czasie z zespołem Jose Mourinho łączony był także Nicola Zalewski. Wcześniej wielokrotnie spekulowano na temat przyszłości Sebastiana Szymańskiego nad Bosforem.

