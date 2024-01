Jordan Henderson desperacko szuka ucieczki z Arabii Saudyjskiej. 33-latek chce wrócić do Europy i zaoferował się m.in. klubom z Bundesligi - poinformował portal talkSPORT.

IMAGO / Steve Bond Na zdjęciu: Jordan Henderson

Jordan Henderson po pół roku jest zdecydowany na opuszczenie Arabii Saudyjskiej

33-latek desperacko pragnie wrócić do Europy, gdzie czuł się zdecydowanie lepiej

Pomocnik podobno zaoferował swoje usługi Bayernowi Monachium i Bayerowi Leverkusen

Bundesliga kolejnym przystankiem w karierze Jordana Hendersona?

Jordan Henderson w ostatnim letnim okienku transferowym za 14 milionów euro przeszedł z Liverpoolu do Al-Ettifaq. Bardzo doświadczony pomocnik podobno nie odnajduje się na Bliskim Wschodzie i chciałby jak najszybciej, najlepiej już w styczniu, powrócić do Europy.

81-krotny reprezentant Anglii najchętniej wróciłby do Premier League, gdzie spędził niemal całą dotychczasową karierę. Według portalu “talkSPORT” 33-latek rozważa również inne opcje oferując swoje usługi takim zespołom jak Bayern Monachium oraz Bayer Leverkusen.

Przeprowadzka legendy The Reds do Bundesligi wydaje się jednak mało prawdopodobna. Powrót na Wyspy Brytyjskie to w przypadku Jordana Hendersona bardziej realna opcja.