Napoli dopina transfer napastnika. Łączono go z Barceloną i Man United

Napoli będzie miało nowego napastnika. Jest rozchwytywany

Napoli jest na dobrej drodze, aby pokonać faworyzowany Inter Mediolan i sięgnąć po mistrzostwo Włoch. Na trzy kolejki przed końcem ligowego sezonu przewaga nad drugim miejscem wynosi trzy punkty. Drużynie Antonio Conte nie brakuje determinacji, nawet pomimo wyraźnie słabszej kadry.

Słynny szkoleniowiec nie jest jednak pewny przyszłości w Neapolu. Ma konkretne oczekiwania, które klub musi spełnić, aby móc dalej z nim współpracować. Zimowe okienko było bardzo nieudane – lider Serie A stracił Chwiczę Kwaracchelię i nie sprowadził w jego miejsce odpowiedniego następcy. Conte uważa, że bez jakościowych wzmocnień powtórzenie takiego sezonu będzie niemożliwe, a on sam chciałby oczywiście walczyć o najwyższe cele.

Aby sprostać wymaganiom trenera, Napoli intensywnie działa na rynku. Prowadzi rozmowy w sprawie sensacyjnego transferu Kevina De Bruyne, a to nie wszystko. Coraz bliżej przenosin do Włoch jest również Jonathan David. „Corriere dello Sport” ujawnia, że przedstawiciele kanadyjskiego napastnika wybrali się do Neapolu, aby dopiąć szczegóły transakcji.

David wraz z końcem sezonu opuści Lille. Jego umowa wygasa i nie zostanie przedłużona. Kanadyjczyk w ostatnich miesiącach był łączony z takimi gigantami, jak Barcelona czy Manchester United. Dla żadnego z tych klubów nie był pierwszym wyborem, z czego korzysta Napoli.

Bramkostrzelność to główny atut Davida. Od lat jest czołowym strzelcem Ligue 1. W tym sezonie uzbierał łącznie 25 bramek oraz 12 asyst.