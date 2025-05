De Bruyne dogadany z wielkim klubem. Musi podjąć decyzję

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Włoski gigant dopnie transfer De Bruyne?

Kevin De Bruyne po wielu latach zapowiedział swoje odejście z Manchesteru City. Decyzję podjął klub, który nie zaoferował mu nowej umowy. Wraz z końcem sezonu dojdzie więc do rozstania, a do nowej drużyny gwiazdor dołączy w ramach wolnego transferu. Nadarza się teraz dobra okazja, aby wysłuchać propozycji i dokonać właściwego wyboru.

Wydawało się, że Belg będzie musiał kontynuować karierę poza Europą. Faktycznie chcą go ekipy z Arabii Saudyjskiej i Stanów Zjednoczonych, ale to nie wszystko. De Bruyne jest łączony z kolejnymi uznanymi europejskimi klubami, a on sam oczywiście także nie chce rezygnować z gry na najwyższym poziomie.

Zobacz również: Czy skończyła się moda na Polaków w Serie A?

33-latek nie wykluczył, że po opuszczeniu Manchesteru City pozostanie w Premier League, choć szanse na to są niewielkie. Od kilku dni intensywnie zabiega o niego Napoli, które marzy o dopięciu hitowej transakcji. Transfer Belga do Serie A byłby wielkim wydarzeniem dla całej ligi.

Lider ligowej tabeli wyczekuje ostatecznej decyzji De Bruyne. Dziennikarz Gianluca Di Marzio ujawnił, że stronom udało się wstępnie dogadać w temacie warunków finansowych, co wydawało się największą trudnością. Reprezentant Belgii wciąż jeszcze nie zdecydował, jaki kierunek przeprowadzki obejmie.

Przez wiele sezonów De Bruyne stanowił o sile Manchesteru City i był jednym z najlepszych piłkarzy świata. Z biegiem czasu coraz częściej trapiły go problemy zdrowotne. W obecnej kampanii uzbierał sześć trafień oraz osiem asyst.