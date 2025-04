Inter zabiega o bramkostrzelnego napastnika. Pojawiła się oferta

fot. Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Interu Mediolan

David coraz bliżej Interu

Inter Mediolan włączył się do walki o Jonathana Davida. Do tej pory snajper Lille był głównie łączony z Premier League lub Barceloną. Latem wygasa jego umowa, która na pewno nie zostanie przedłużona. Wiele klubów chce skorzystać z okazji i sprowadzić napastnika, który notuje świetne liczby w Ligue 1. Mimo stałej formy od lat, dopiero teraz uda mu się sfinalizować hitowy transfer, a wszystko to przez wygórowane żądania Lille, które skutecznie odstraszały zainteresowanych.

W tym sezonie 25-latek uzbierał we wszystkich rozgrywkach 23 bramki oraz 10 asyst. Błyszczał w Lidze Mistrzów, strzelając gole takim drużynom, jak Real Madryt, Atletico Madryt, Juventus czy Liverpool. Po raz kolejny potwierdził, że stać go na wiele, dlatego europejscy giganci umieścili jego nazwisko na liście życzeń. Gdzie David trafi podczas letniego okienka?

Zobacz również: “Milik z Napoli mógł trafić do Realu czy Barcelony”

Barcelona raczej nie podejmie teraz żadnego ruchu, co zwiększa szanse innych ekip. Na prowadzenie wysunął się Inter Mediolan, który zintensyfikował swoje działania. “La Gazzetta dello Sport” informuje, że zawodnik otrzymał już ofertę pięcioletniej współpracy, na mocy której miałby zarabiać około pięciu milionów euro za sezon gry. Kanadyjczyk daje sobie czas na odpowiedź, gdyż liczy także na inne propozycje.

Inter widzi w Davidzie znakomite uzupełnienie ofensywy. Duetem nie do ruszenia zdaje się być Lautaro Martinez oraz Marcus Thuram, natomiast kanadyjski napastnik z pewnością miałby wiele okazji do pokazania swoich umiejętności.