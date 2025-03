Chelsea prowadzi rozmowy w sprawie pozyskania skutecznego napastnika

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Jonathan David trafi na Stamford Bridge?

Umowa Jonathana Davida z LOSC Lille obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku. Choć francuski klub chciałby zatrzymać swoją gwiazdę na dłużej, to kanadyjski napastnik ma inne plany i podjął już decyzję w sprawie przyszłości. Urodzony w Nowym Jorku snajper planuje zrobić krok naprzód w swojej karierze, dołączając do drużyny z najwyższej półki. 61-krotny reprezentant Kanady wzbudza ogromne zainteresowanie, ponieważ jest dostępny na rynku na zasadzie wolnego transferu.

Jak podaje hiszpański portal “Fichajes.net”, jednym z zespołów chętnych na pozyskanie Jonathana Davida jest Chelsea. Co więcej, włodarze londyńskiego klubu skontaktowali się już z przedstawicielami zawodnika, by poznać jego perspektywę na ewentualną przeprowadzkę na Stamford Bridge. 25-latek jeszcze nie zdecydował, gdzie będzie kontynuował karierę. Napastnikowi podobno przyglądają się także inni angielscy giganci – Manchester United oraz Liverpool.

Kanadyjski atakujący z powodzeniem występuje w barwach LOSC Lille od sierpnia 2020 roku, kiedy przeniósł się na Stade Pierre-Mauroy za 27 milionów euro z KAA Gent. W trwającym sezonie Jonathan David rozegrał 42 mecze, zdobył 23 bramki i zaliczył 10 asyst, będąc jednym z najlepszych strzelców w tej kampanii Ligue 1. Serwis “Transfermarkt” szacuje wartość rynkową gwiazdora ekipy Mastifów na około 45 milionów euro.