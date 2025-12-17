Atletico Madryt spróbuje zakontraktować reprezentanta Holandii

Atletico Madryt uczestniczy w wyścigu o sprowadzenie pomocnika PSV Eindhoven, Joeya Veermana - dowiedział się Ekrem Konur. 16-krotny reprezentant Holandii wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym.

MTB Photo / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Joey Veerman wzbudził zainteresowanie Atletico Madryt

Atletico Madryt planuje wzmocnić skład podczas zimowego okienka transferowego, chcąc w ten sposób zwiększyć swoje szanse na wygranie mistrzostwa Hiszpanii. W tym momencie ekipa Diego Simeone traci dziewięć punktów do lidera tabeli ligowej, którym jest FC Barcelona. To znacząca strata, lecz wciąż możliwa do odrobienia, szczególnie przy podniesieniu jakości oraz głębi kadry zespołu Los Rojiblancos.

Jak przekazał w mediach społecznościowych Ekrem Konur, Atletico Madryt włączyło się do wyścigu o sprowadzenie pomocnika PSV Eindhoven – Joeya Veermana. 27-letni Holender mógłby wyraźnie odświeżyć linię środkową stołecznej drużyny.

Rywalizacja o jego podpis zapowiada się jednak zacięcie, ponieważ zainteresowanie mierzącym 185 centymetrów zawodnikiem wykazują także inne kluby – między innymi Borussia Dortmund, Brentford, Sunderland oraz Fenerbahce Stambuł.

18-krotny reprezentant Holandii z powodzeniem występuje w barwach PSV od stycznia 2022 roku, gdy przeniósł się na Philips Stadion za 6 milionów euro z SC Heerenveen. W obecnym sezonie rozegrał 22 mecze, zdobył 8 bramek i zanotował 7 asyst, będąc kluczową postacią zespołu Rolników. Jego wartość rynkowa wynosi blisko 30 milionów euro, a kontrakt między stronami obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.