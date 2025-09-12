Chelsea zagięła parol na reprezentanta Ekwadoru. Spora konkurencja

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Joel Ordonez

Joel Ordonez wzbudził zainteresowanie Chelsea

Chelsea była niezwykle aktywna na rynku transferowym podczas minionego letniego okienka, znacząco wzmacniając swoją kadrę przed rozpoczętym sezonem 2025/2026. Do zespołu prowadzonego przez Enzo Mareskę dołączyli m.in. Alejandro Garnacho, Joao Pedro czy Jorrel Hato. Takie zakupy jasno pokazują wielkie ambicje londyńskiego klubu. Mimo tak wielu transferów, włodarze Niebieskich nie zamierzają się zatrzymywać i już teraz planują kolejne ruchy, które mogą zostać sfinalizowane w nadchodzących oknach transferowych.

Jak poinformował portal „Goal.com”, jednym z zawodników, który znalazł się na celowniku angielskiego giganta, jest Joel Ordonez. 21-letni Ekwadorczyk miałby wzmocnić rywalizację na pozycji środkowego defensora w drużynie ze Stamford Bridge. Chelsea nie będzie miała jednak łatwego zadania w walce o podpis młodego piłkarza, ponieważ interesują się nim również Aston Villa, Inter Mediolan oraz Olympique Marsylia. Londyńczycy zmierzą się więc z ogromną konkurencją w wyścigu o sprowadzenie perspektywicznego defensora.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Obecnie Joel Ordonez reprezentuje barwy belgijskiego Club Brugge, do którego przeprowadził się w 2022 roku. Początkowo występował w rezerwach klubu z Jan Breydel Stadion, lecz szybko wywalczył sobie miejsce w pierwszym zespole. Wychowanek Independiente del Valle kosztował niespełna 4 miliony euro, a dziś jego wartość rynkowa szacowana jest już na około 28 milionów euro. 10-krotny reprezentant Ekwadoru w koszulce ekipy z Brugii rozegrał dotąd 84 spotkania, zdobył 4 bramki i zaliczył 2 asysty. Wszystko wskazuje na to, że zdolny stoper wkrótce zrobi następny krok naprzód w swojej karierze.