Jobe Bellingham rozchwytywany. Znany klub dołączył do wyścigu

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Jobe Bellingham

Eintracht Frankfurt zainteresowany Jobem Bellinghamem

Ciężko powiedzieć, czy Jobe Bellingham zrobi tak wielką karierę jak jego brat – Jude – który na co dzień występuje w barwach Realu Madryt. Jedno jest jednak pewne – pomocnik Sunderlandu także ma ogromny potencjał i wszystko wskazuje na to, że wkrótce będzie bohaterem hitowego transferu. Dziewiętnastolatek wzbudza bowiem ogromne zainteresowanie – sytuację gwiazdki monitorują takie kluby jak Manchester United, Chelsea, Borussia Dortmund oraz RB Lipsk.

Jak dowiedział się niemiecki dziennik „BILD”, do wyścigu o zakontraktowanie utalentowanego zawodnika właśnie dołączył kolejny zespół, a mianowicie Eintracht Frankfurt. Przeprowadzka do drużyny Orłów mogłaby być ciekawym kierunkiem dla zdolnego Anglika, ponieważ niemiecka ekipa daje szansę młodym piłkarzom. To z tego klubu na szerokie wody wypłynęli między innymi Luka Jović, Omar Marmoush, Randal Kolo Muani, Willian Pacho czy Jesper Lindstrom.

Jobe Bellingham przywdziewa koszulkę Sunderlandu od lipca 2023 roku, kiedy przeniósł się na Stadium of Light za niespełna 2 miliony euro z macierzystego Birmingham City. Teraz włodarze angielskiego drugoligowca mogą zarobić kilkadziesiąt milionów euro na sprzedaży środkowego pomocnika. Młodzieżowy reprezentant Synów Albionu strzelił 4 gole i zaliczył 3 asysty w 42 meczach trwającego sezonu. Warto dodać, że zespół Czarnych Kotów awansuje do Premier League, jeśli w finale baraży pokona Sheffield United.