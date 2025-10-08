Manchester United obserwuje Jobe’a Bellinghama
Jobe Bellingham tego lata zdecydował się opuścić Sunderland. Utalentowany pomocnik dołączył do Borussii Dortmund za kwotę ponad 30 milionów euro, stając się tym samym jednym z najdroższych transferów przychodzących tego klubu. Dotychczasowa przygoda Anglika na boiskach Bundesligi nie jest specjalnie udana. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że 20-latek już zimą zmieni otoczenie.
Zapewne Jobe Bellingham wkrótce zacznie być łakomym kąskiem. Już zgłosił się pierwszy gigant. Serwis „TEAMtalk” informuje, że pomocnik Borussii Dortmund znalazł się w kręgu zainteresowań Manchesteru United. Anglik już rok temu był łączony z przeprowadzką na Old Trafford. Obecnie temat 20-latka wciąż jest brany pod uwagę przez Czerwone Diabły.
Manchester United jednak nie jest jedynym zespołem zainteresowanym Jobem Bellinghamem. Młodzieżowy reprezentant Anglii łączony jest również z Crystal Palace. Zarówno na Selhurst Park jak i Czerwone Diabły są oczarowani techniką oraz warunkami fizycznymi pomocnika. Czas pokaże, czy 20-latek ostatecznie trafi na boiska Premier League.
Jobe Bellingham dotychczas rozegrał 13 spotkań w koszulce Borussii Dortmund. Anglik może się pochwalić jednym trafieniem oraz taką samą liczbą asyst. 20-latek dwukrotnie miał udział przy strzelonych golach podczas tegorocznych Klubowych Mistrzostw Świata.