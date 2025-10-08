Jobe Bellingham lada moment może opuścić Borussię Dortmund. Jak się okazuje, utalentowany Anglik może zaliczyć hitową przeprowadzkę. Znalazł się bowiem na celowniku Manchesteru United - informuje "TEAMtalk".

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Jobe Bellingham

Manchester United obserwuje Jobe’a Bellinghama

Jobe Bellingham tego lata zdecydował się opuścić Sunderland. Utalentowany pomocnik dołączył do Borussii Dortmund za kwotę ponad 30 milionów euro, stając się tym samym jednym z najdroższych transferów przychodzących tego klubu. Dotychczasowa przygoda Anglika na boiskach Bundesligi nie jest specjalnie udana. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że 20-latek już zimą zmieni otoczenie.

Zapewne Jobe Bellingham wkrótce zacznie być łakomym kąskiem. Już zgłosił się pierwszy gigant. Serwis „TEAMtalk” informuje, że pomocnik Borussii Dortmund znalazł się w kręgu zainteresowań Manchesteru United. Anglik już rok temu był łączony z przeprowadzką na Old Trafford. Obecnie temat 20-latka wciąż jest brany pod uwagę przez Czerwone Diabły.

Manchester United jednak nie jest jedynym zespołem zainteresowanym Jobem Bellinghamem. Młodzieżowy reprezentant Anglii łączony jest również z Crystal Palace. Zarówno na Selhurst Park jak i Czerwone Diabły są oczarowani techniką oraz warunkami fizycznymi pomocnika. Czas pokaże, czy 20-latek ostatecznie trafi na boiska Premier League.

Jobe Bellingham dotychczas rozegrał 13 spotkań w koszulce Borussii Dortmund. Anglik może się pochwalić jednym trafieniem oraz taką samą liczbą asyst. 20-latek dwukrotnie miał udział przy strzelonych golach podczas tegorocznych Klubowych Mistrzostw Świata.