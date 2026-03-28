Joao Cancelo podjął decyzję! Portugalczyk wysłał sygnał Barcelonie

Joao Cancelo jasno określił swoje plany na przyszłość. Portugalski obrońca chce pozostać w Barcelonie po zakończeniu obecnego sezonu - informuje Fabrizio Romano.

Cancelo chce kontynuować karierę w Barcelonie

Joao Cancelo zasilił szeregi Barcelony w styczniu, przenosząc się z Al-Hilal w ramach półrocznego wypożyczenia. Portugalski defensor szybko zaaklimatyzował się w nowym otoczeniu i w 12 rozegranych spotkaniach zdążył zdobyć jedną bramkę oraz zanotować cztery asysty. Ostatnie występy Cancelo przed przerwą reprezentacyjną ponownie rozbudziły dyskusję na temat jego przyszłości w Dumie Katalonii.

Coraz więcej wskazuje na to, że zawodnik widzi swoją przyszłość właśnie na Camp Nou. Jak donosi Fabrizio Romano, priorytetem Portugalczyka jest pozostanie w Europie, a szczególnie w Barcelonie, w której odzyskał stabilność po nie do końca udanym epizodzie w Arabii Saudyjskiej.

Kontrakt Cancelo z Al-Hilal obowiązuje do 2027 roku. Mimo to zawodnik podjął już konkretne kroki, by zwiększyć szanse na pozostanie w stolicy Katalonii. Jego agent Jorge Mendes pracuje nad znalezieniem rozwiązania, które umożliwiłoby transfer na korzystnych warunkach. Co istotne, Cancelo jest gotów na znaczące ustępstwa finansowe.

🚨💙❤️ João Cancelo would love to stay at Barcelona beyond this season, club to continue contacts with Jorge Mendes to assess the possible solutions.



— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 28, 2026

Według źródeł zbliżonych do zawodnika, może on zrezygnować z części swojego wynagrodzenia, żeby dopasować się do rygorystycznych realiów finansowych Barcelony. To ważny sygnał dla władz klubu. Plan Barcelony zakłada wzmocnienie pozycji bocznego obrońcy w letnim oknie transferowym, a Cancelo pozostaje jedną z najpoważniejszych opcji.