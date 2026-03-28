Joao Cancelo podjął decyzję! Portugalczyk wysłał sygnał Barcelonie

Cancelo chce kontynuować karierę w Barcelonie
Joao Cancelo zasilił szeregi Barcelony w styczniu, przenosząc się z Al-Hilal w ramach półrocznego wypożyczenia. Portugalski defensor szybko zaaklimatyzował się w nowym otoczeniu i w 12 rozegranych spotkaniach zdążył zdobyć jedną bramkę oraz zanotować cztery asysty. Ostatnie występy Cancelo przed przerwą reprezentacyjną ponownie rozbudziły dyskusję na temat jego przyszłości w Dumie Katalonii.
Coraz więcej wskazuje na to, że zawodnik widzi swoją przyszłość właśnie na Camp Nou. Jak donosi Fabrizio Romano, priorytetem Portugalczyka jest pozostanie w Europie, a szczególnie w Barcelonie, w której odzyskał stabilność po nie do końca udanym epizodzie w Arabii Saudyjskiej.
Kontrakt Cancelo z Al-Hilal obowiązuje do 2027 roku. Mimo to zawodnik podjął już konkretne kroki, by zwiększyć szanse na pozostanie w stolicy Katalonii. Jego agent Jorge Mendes pracuje nad znalezieniem rozwiązania, które umożliwiłoby transfer na korzystnych warunkach. Co istotne, Cancelo jest gotów na znaczące ustępstwa finansowe.
Według źródeł zbliżonych do zawodnika, może on zrezygnować z części swojego wynagrodzenia, żeby dopasować się do rygorystycznych realiów finansowych Barcelony. To ważny sygnał dla władz klubu. Plan Barcelony zakłada wzmocnienie pozycji bocznego obrońcy w letnim oknie transferowym, a Cancelo pozostaje jedną z najpoważniejszych opcji.