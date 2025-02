fot. Action Plus Sports Images / Alamy I PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta I Hansi Flick

Barcelona wytypowała go na nowego bramkarza

Barcelona w tym sezonie korzysta z usług Wojciecha Szczęsnego, któremu zaoferowano roczną umowę na skutek ciężkiej kontuzji Marc-Andre ter Stegena. Hansi Flick początkował stawiał na Inakiego Penę, ale po nowym roku to Polak wywalczył miejsce między słupkami. Duma Katalonii nie podjęła jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie jego przyszłości. Pojawiają się głosy, że może go zatrzymać na dłużej, zwłaszcza wobec prawdopodobnego odejścia Peni.

Nie ulega wątpliwościom, że to wciąż ter Stegen będzie pierwszym wyborem sztabu szkoleniowego, jeśli tylko upora się z problemami zdrowotnymi i wróci do optymalnej formy. Barcelona powoli rozgląda się natomiast za jego docelowym następcą – wiadomo, że nie będzie to Szczęsny. Chce sięgnąć po młodszego bramkarza, który dysponuje już konkretnym doświadczeniem i zabezpieczy tę pozycję na wiele lat.

“Marca” informuje, że na liście życzeń Blaugrany znajduje się Joan Garcia. Między stronami miało dojść nawet do kontaktu. Hiszpański gigant jest zainteresowany transferem 23-latka, który reprezentuje Espanyol.

Garcia radzi sobie imponująco, dlatego wiele klubów uważnie przygląda się jego postępom. Barcelona nie jest jedyna – myśli o nim również Arsenal. W umowie widnieje klauzula wykupu na poziomie 25 milionów euro, która będzie jeszcze niższa w przypadku spadku Espanyolu z La Ligi.

W 25 meczach Garcia czterokrotnie zachował czyste konto. Warto pamiętać, że gra w zespole o niskim potencjale, gdzie trudniej o dobre liczby.