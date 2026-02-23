Jest ostateczna decyzja w sprawie napastnika Pogoni Szczecin! [NASZ NEWS]

Filip Cuić (z prawej) Na zdjęciu:

Szukali od dawna

Pogoń Szczecin dość długo szukała drugiego napastnika, który wzmocniłby jeszcze siłę ataku. Wprawdzie portowcy pozyskali Karola Angielskiego, ale na tym nie chcieli poprzestać. Prób było kilka, w tym podejście pod Karola Czubaka, ale ten transfer był niemożliwy, ze względu na postawę Motoru Lublin.

W poniedziałek rano poinformowaliśmy, że Pogoń sięgnie po innego piłkarza. Chodzi o Filipa Cuicia, 23-letniego napastnika chorwackiego klubu Gorica.

Wysoki i szybki

Z naszych najnowszych infromacji wynika, że piłkarz przeszedł już testy medyczne w Szczecinie, więc nie ma żadnej przeszkody w doprowadzeniu rozmów do końca. Zawodnik wkrótce powinien być ogłoszony jako nowy gracz Pogoni.

W tym sezonie Cuić strzelił 6 goli, licząc łącznie ligę chorwacką i puchar tego kraju. Zawodnik jest słusznego wzrostu, bo mierzy 188 cm, a do tego może się pochwalić bardzo dobrą prędkością, bo potrafi sie rozpędzić do 35,8 km na godzinę.