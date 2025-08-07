Jest decyzja Wisły w sprawie Chłania! [NASZ NEWS]

Wisła Kraków szuka wzmocnień, aby powalczyć o powrót do Ekstraklasy, a jednym z jej celów transferowych był Maksym Chłań, który z dobrej strony pokazał się w Lechii Gdańsk. Z informacji goal.pl wynika, że krakowski klub podjął ostateczną decyzję w tej sprawie.

PressFocus Na zdjęciu: Maksym Khlan

To nie jest tani piłkarz

Maksym Chłań po wypełnieniu kontraktu odszedł z Lechii Gdańsk, ale niewykluczone, że zostanie w Polsce. Od kilkunastu dni mówi się o tym, że o piłkarza starała się Wisła Kraków. Potem goal.pl poinformował, iż do gry weszła również Wieczysta Kraków.



Z kilku innych źródeł docierały do nas sygnały, że choć Chłań jest wolnym zawodnikiem, to zakontraktowanie go nie jest tanią opcją. To w tym przypadku mocno eufemistyczne określenie. Ostatecznie, jak ustaliliśmy, Wisła Kraków zrezygnowała ze starań o tego piłkarza. Krakowski klub nie zamierza płacić sześciocyfrowych kwot miesięcznie i sześciocyfrowej kwoty za podpis zawodnika.



Nieoficjalnie słyszymy, że takie warunki zaproponowała Wieczysta i w tym momencie do tego klubu ma być Chłaniowi najbliżej. Zresztą, to nie jedyny znany piłkarz, którym interesuje się beniaminek 1. ligi.