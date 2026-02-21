Jesse Lingard negocjuje transfer. Sensacyjny kierunek

Jesse Lingard pozostaje bez pracodawcy od momentu rozstania z FC Seoul. Jak dowiedział się portal ge.globo, angielski pomocnik może trafić do brazylijskiego zespołu - Clube do Remo.

Meng Gao / Alamy Na zdjęciu: Jesse Lingard

Clube do Remo prowadzi rozmowy z Jessem Lingardem

Jesse Lingard jest obecnie wolnym agentem po tym, jak rozstał się z FC Seoul. Przypomnijmy, że 33-letni pomocnik na początku stycznia rozwiązał za porozumieniem stron kontrakt z koreańskim klubem. Doświadczony Anglik pozostaje więc dostępny na rynku na zasadzie wolnego transferu. Sprowadzenie zawodnika o tak dużym doświadczeniu bez konieczności płacenia odstępnego może być dla wielu zespołów wyjątkową okazją.

W ostatnich tygodniach Lingard był łączony z drużynami z Serie A, a także z kilkoma klubami z Wysp Brytyjskich. Najnowsze doniesienia sugerują jednak, że 32-krotny reprezentant Anglii może trafić do Brazylii.

Według informacji serwisu „ge.globo” rutynowany piłkarz prowadzi bowiem rozmowy z Clube do Remo. Drużyna z Belem zajmuje aktualnie 16. miejsce w tabeli tamtejszej ekstraklasy i chce wzmocnić kadrę doświadczonymi nazwiskami, negocjując również z Kurtem Zoumą.

Lingard w trakcie kariery reprezentował barwy m.in. Manchesteru United, West Hamu United czy Nottingham Forest, a najlepszy okres przeżywał w ekipie Młotów. Wyróżniał się tam skutecznością oraz dynamiką w ofensywie. Portal „Transfermarkt” wycenia mierzącego 174 centymetry pomocnika na około 2,2 miliona euro. Transfer do Ameryki Południowej byłby dla niego zupełnie nowym, egzotycznym wyzwaniem.