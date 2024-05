Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Jerome Boateng

Jerome Boateng przeszedł do LASK Linz

Umowa Jerome’a Boatenga z Salernitaną wygasła wraz z końcem sezonu, który zakończył się spadkiem Koników Morskich do Serie B. Dlatego środkowy obrońca do nowego klubu mógł dołączyć na zasadzie wolnego transferu Wybór 35-letniego stopera padł na austriacki LASK Linz, który oficjalnie poinformował już o pozyskaniu doświadczonego defensora. Były reprezentant Niemiec podpisał czteroletni kontrakt, ważny do 30 czerwca 2028 roku.

Wychowanek Herthy Berlin w swoim piłkarskim CV posiada takie zespoły jak między innymi Hamburger SV, Manchester City, Bayern Monachium oraz Olympique Lyon. Obrońca największe sukcesy rzecz jasna święcił w barwach bawarskiego giganta, z którym dziewięć razy wygrał Bundesligę, pięć razy sięgnął po Puchar Niemiec, a także dwukrotnie cieszył się z triumfu w Lidze Mistrzów. Oprócz tego w 2014 roku został również mistrzem świata.

Jerome Boateng, który do Salernitany przeprowadził się na początku lutego, na włoskich boiskach rozegrał tylko 7 meczów. Nowy klub stopera – LASK Linz – ostatnią kampanię ligi austriackiej zakończył na 3. miejscu w tabeli. To oznacza, że Czarno-Biali zagrają w eliminacjach do Ligi Europy. Mistrzostwo tamtejszej Bundesligi sensacyjnie wywalczył Sturm Graz.