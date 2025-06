NurPhoto SRL / Alamy Na zdjęciu: Jeremy Blasco

Jeremy Blasco zasili szeregi Radomiaka Radom

W minionym sezonie Radomiak Radom uzbierał 41 punktów, dzięki czemu zajął 12. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Drużyna Zielonych ma zdecydowanie większe ambicje co do następnej kampanii i dlatego planuje dokonać kilku wzmocnień składu. Jak poinformował Szymon Janczyk z portalu „Weszło”, nowym piłkarzem polskiego klubu zostanie Jeremy Blasco. 26-letni stoper dołączy do radomskiego zespołu na podstawie wolnego transferu, ponieważ 30 czerwca 2025 roku wygasa mu umowa z Hueską.

Francuski defensor rywalizował z tą ekipą na boiskach La Ligi 2 (druga liga hiszpańska) i zajął z nią 8. pozycję w stawce. Środkowy obrońca zebrał spore doświadczenie na tym poziomie rozgrywkowym, rozgrywając łącznie 131 meczów, strzelając 3 gole oraz zaliczając 4 asysty. Urodzony we francuskiej miejscowości Bayonne zawodnik niemal całą dotychczasową karierę spędził na Półwyspie Iberyjskim. Warto dodać, że Jeremy Blasco pierwsze piłkarskie kroki stawiał w akademii Realu Sociedad.

W La Lidze nigdy jednak nie zadebiutował, a w lipcu 2022 roku opuścił Kraj Basków na rzecz przenosin do wyżej wspomnianej Hueski. Następnym przystankiem w jego karierze będzie PKO BP Ekstraklasa, gdzie założy trykot Radomiaka Radom. Drużyna Joao Henriquesa nie ogłosiła jeszcze żadnego transferu, ale blisko przeprowadzki do ekipy Zielonych są bohater artykułu – Jeremy Blasco oraz Vasco Lopes (25-letni skrzydłowy). Ten pierwszy piłkarz ma podpisać z polskim klubem trzyletni kontrakt.