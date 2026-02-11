Man United skorzysta z okazji rynkowej? Obniżona cena za napastnika

Jean-Philippe Mateta podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego będzie dostępny w promocyjnej cenie. Jak podaje w środowe popołudnie brytyjski serwis Football Insider, Manchester United może powalczyć o podpis francuskiego snajpera.

Jean-Philippe Mateta znów przymierzany do Manchesteru United

Manchester United w trakcie najbliższego letniego okienka transferowego najpewniej sprowadzi nowego napastnika. Włodarze Czerwonych Diabłów chcą wzmocnić ofensywę i dodać do składu bramkostrzelnego snajpera, który zwiększy siłę rażenia zespołu prowadzonego przez Michaela Carricka. Na Old Trafford brakuje obecnie typowej „dziewiątki”, gwarantującej regularne gole, dlatego działacze angielskiego potentata analizują rynek w poszukiwaniu zawodnika gotowego do gry na najwyższym poziomie.

Z przejściem do Manchesteru United od dłuższego czasu łączony jest Jean-Philippe Mateta, który ostatecznie pozostanie w Crystal Palace przynajmniej do końca aktualnego sezonu. 28-letni Francuz zimą był bliski transferu do włoskiego Milanu, lecz transakcja upadła na finiszu po wykryciu u niego problemów z kolanem podczas badań medycznych.

Jak podaje serwis „Football Insider”, latem napastnik ma być dostępny za znacznie niższą kwotę niż pierwotna wycena na poziomie 30 milionów funtów. Mówi się o około 20 milionach funtów, co może być okazją rynkową dla władz Czerwonych Diabłów.

Mierzący 192 centymetry atakujący od stycznia 2021 roku z powodzeniem występuje w barwach ekipy Orłów, dokąd trafił z FSV Mainz za niespełna 15 milionów euro. W trwającej kampanii Mateta rozegrał 34 spotkania, w których zdobył 10 bramek i zanotował dwie asysty, będąc jednym z liderów ofensywy Crystal Palace. Choć aktualnie pauzuje z powodów zdrowotnych, jego nazwisko ponownie pojawia się na radarze gigantów. Według portalu „Transfermarkt” wartość rynkowa Francuza wynosi około 40 milionów euro.